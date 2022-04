Polonia apela a la memoria para volcarse con los refugiados ucranianos

WOJTEK RADWANSKI via Getty Images

WOJTEK RADWANSKI via Getty Images

“Una semana antes del inicio de la invasión estaba estresado como nunca. Tal y como se estaban colocando las tropas rusas estaba convencido de que atacarían desde todos los frentes posibles y estaba destrozado. Me negaba a pensar que esto pudiera pasar. Intentaba convencerme a mí mismo: ‘estamos en el siglo XXI, no va a pasar’”. Esto es lo que se repetía Tomasz (nombre ficticio), vendedor comercial en Polonia, los días previos a la invasión rusa en Ucrania .

Y lo que temía y esperaba que no pasara al final ocurrió. Llegó el 24 de febrero y Putin decidió lanzar, en sus propias palabras, una “operación militar especial en el Donbás” con el objetivo “desnazificar Ucrania y evitar un genocidio a la población rusa de la región”.

“El día que empezó la invasión estuve fuera de juego completamente. Ese día y los dos siguientes. Funcionaba de manera automática. Trabajaba, seguía mis rutinas, pero mi cabeza estaba en otro lado”, cuenta Tomasz. De esa nube borrosa que son sus recuerdos de los primeros días de guerra, recuerda “ir al supermercado, comprar latas de comida, pasta, arroz, todo lo que se me ocurrió y llevarlo hasta el parque de bomberos”, que es donde se había organizado el punto de recogida en su ciudad. “Llené prácticamente dos coches”, rememora.

En las zonas próximas a la frontera, Polonia no permite que los refugiados se queden de manera permanente para no sobresaturar las poblaciones fronterizas. El punto de cruce más conocido es en Przemsyl, donde se calcula que llegan entre 30.000 y 40.000 ucranianos al día. Hasta ahora, más de 4,5 millones de ciudadanos han tenido que huir de Ucrania desde el inicio de la invasión. De ellos, 2,6 millones se han desplazado a Polonia. Son casi cuatro veces más que a Rumanía, el siguiente país que más ucranianos ha acogido.

Para Tomasz hay un motivo muy claro por el que los polacos se han volcado en el recibimiento a los refugiados ucranianos. “Sabemos cómo queríamos que nos hubieran tratado hace 70 años. En realidad no pasó hace tanto tiempo. Así que entendemos su situación, sabemos por lo que están pasando, sabemos lo que es que nadie te apoye”.

Tomasz reconoce que desde el 24 de febrero las cosas han cambiado. “Ahora, lo primero que hago cuando me levanto a las seis de la mañana es mirar la situación en Ucrania. La gente sigue asustada, está claro. Es como tener una gran nube negra persiguiéndote, un pensamiento en el fondo de tu cabeza que te dice que lo que está pasando no es normal y que algo malo puede ocurrir”, describe. Aún así, “nosotros aquí seguimos con nuestra vida: voy a trabajar, me reúno con clientes, recojo a mis hijas del colegio y las llevo a natación… Pero sí que está ese pensamiento en el fondo de mi cabeza”, explica.