Uno de los sospechosos confiesa el asesinato de Dom Phillips y Bruno Pereira en la Amazonia brasileña

🚨🚨Acabo de ser informado pela @policiafederal que “remanescentes humanos foram encontrados no local, onde estavam sendo feitas as escavações”. Eles serão submetidos à perícia. Ainda hoje, os responsáveis pelas investigações farão uma entrevista coletiva em Manaus.

Se les perdió la pista el 5 de junio

Phillips, por su parte, es un veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años y quien ha colaborado con diversos medios internacionales, como el Financial Times, The New York Times y el Washington Post, entre otros, y trabaja actualmente en una investigación para un libro sobre las amenazas que sufren las comunidades indígenas en el Vale do Javari.