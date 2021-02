Susanna Griso apunta el principal error que han cometido tanto Illa como Simón

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, cambió el papel de entrevistadora a entrevistada en su visita a El Hormiguero (sin Pablo Motos) de este martes.

Nuria Roca, sustituta al frente del espacio tras el positivo por coronavirus del showman valenciano, le preguntó a Griso sobre cómo reaccionó cuando el exministro de Sanidad, Salvador Illa, le dijo que le gustaría que hubiese más Fernandos Simones en España.

“A mí me duele ser tan crítica con Fernando Simón y entiendo que acertar la quiniela los lunes es muy fácil. Yo recuerdo una comida que tuve con una persona que manda mucho en este país, que es poco sospechosa porque es socialista y no era especialmente crítico con este Gobierno, y me dijo ‘Illa llega un poco tocado’. Y era el mes de marzo”, comenzó respondiendo.

Griso aseguró que en ese momento se llegaba de sus predicciones de enero y febrero en las que decían que los casos iban a ser marginales en España: “Yo le achaco cierta falta de prudencia en sus declaraciones, como cuando nos dijo que las mascarillas no eran necesarias, que manteniendo la distancia social era suficiente”.

La periodista de Espejo Público reconoció que para su programa Illa fue un referente al que hicieron un caso absoluto sobre todo en la primera ola. “Hablaba y nos sentábamos todos porque eso iba a misa”, apuntó.