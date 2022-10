Tamara Falcó: "Sigo en estado de shock"

Tamara Falcó no ha faltado este jueves a su cita como colaboradora en El Hormiguero (Antena 3), pero sí lo hizo la semana pasada. Como ha explicado en su sección, estaba de viaje en Lourdes , donde acudió como voluntaria.

“No os riáis, no es justo, iba con el uniforme de Hospitalidad”, aclaró la marquesa de Griñón. Ese uniforme es obligatorio para realizar el voluntariado.

“Es muy práctico, porque es lo mismo que cuando estás en el cole que no piensas lo que te tienes que poner. Lo hizo un diseñador famoso, desde que empezó ha sido ese uniforme el que se lleva. La gente se lo presta pero yo, que soy una tiquismiquis, me lo he comprado. Volveré”, apostilló.