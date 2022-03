Denuncian que los tanques rusos han levantado polvo radioactivo en el perímetro de Chernóbil

Vitaliy Holovin - Corbis via Corbis via Getty Images

La inspección nuclear estatal de Ucrania había asegurado el 25 de febrero que se detectó un aumento en los niveles de radiación en Chernóbil , como resultado del paso de vehículos militares pesados ​​sobre el terreno. Pero hasta ahora, los detalles de lo que sucedió exactamente no habían trascendido.

¿Qué es el Bosque Rojo?

Esta vasta área alrededor de Chernóbil está fuera del alcance de cualquiera que no trabaje allí o tenga un permiso especial, pero el Bosque Rojo se considera tan contaminado que incluso los trabajadores de la planta nuclear no pueden ir allí. Según ambos trabajadores, el convoy militar ruso atravesó esta localización utilizando un antiguo camino abandonado.

“Nadie va allí... por el amor de Dios. No hay nadie allí”

Valery Seida, director general interino de la planta de Chernóbil, no estaba allí en ese momento y no vio cómo el convoy ruso entraba en el Bosque Rojo, pero ha confirmado que los testigos le dijeron que los vehículos militares rusos conducían por todas partes alrededor de la zona de exclusión y podrían han pasado el Bosque Rojo. “Nadie va allí... por el amor de Dios. No hay nadie allí”, ha valorado Seida.