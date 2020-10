Tengo más miedo de un segundo mandato de Trump que de volver a tener cáncer

Resultó ser un linfoma no Hodgkin, un cáncer de sangre que se va desplazando por todo el sistema linfático. Mi propio sistema inmunitario me estaba matando desde dentro.

En los Estados Unidos de Trump crece la idea de que la pobreza y la enfermedad son defectos morales que están destruyendo el país desde dentro. Tengo dos másteres y trabajaba de psicoterapeuta en una clínica cuando me detectaron el cáncer. Después de unas vacaciones pagadas y seis semanas de baja por enfermedad no pagada, perdí mi empleo y mi seguro médico.

No hay ninguna red de seguridad para nadie, ni siquiera para personas como yo, un hombre blanco con educación superior y con empleo. Mi madre y mi padrastro (que ya estaba luchando en esos momentos contra un cáncer de próstata) vaciaron sus cuentas de ahorros. Yo también me quedé sin ahorros. Tuve que pedir préstamos. A día de hoy, sigo debiendo miles de dólares a mi clínica privada.

El privilegio adopta muchas formas en Estados Unidos. Encubierto o evidente, rojo, azul y blanco. Por ejemplo, no tener enfermedades crónicas es un privilegio. He adelgazado el peso que gané con mi enfermedad y me ha vuelto a salir el pelo oscuro. La mayoría de mis cicatrices las puedo esconder. Tengo una incisión en el abdomen, donde antes tenía el bazo. He quedado inmunodeprimido y padezco una neuropatía extremadamente dolorosa en las manos y los pies, un efecto secundario de la quimioterapia.