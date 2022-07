Teresa Rodríguez responde por sorpresa (y no de cualquier forma) a un tuit de José Manuel Soto

Todo empezó a raíz de un mensaje de la propia Teresa Rodríguez, que en esa red social escribió: “José Manuel Soto en el programa de Bertín Osborne en Canal Sur. Una cosa ligerita, plural, trasversal... No me lo pierdo, vamos”.

“Ir por la vida con prejuicios es una pena, te pierdes muchas cosas buenas. Yo, por ejemplo tengo muy buen concepto de ti como política, aunque no comulgue con tus ideas, y me gustaría conocerte”, añadió.

Pero la cosa no terminó ahí. Soto se hizo eco después de una noticia de El Plural titulada : “José Manuel Soto, el invitado de Bertín Osborne que no gusta a Teresa Rodríguez: ’Una cosa plural y transversal”.

“Qué disgusto joé…😂😂”, añadió el artista junto a la noticia. Y en otro tuit escribió: “El caso es q ella a mi me gusta y me cae bien, suelo llevarme bien con gente de todo tipo, condición, edad o ideología…”

Y fue ahí cuando Rodríguez respondió cuando nadie lo esperaba: “Yo na más que he dicho que no me lo voy a perder... 🤣🤣🤣 Me malinterpretan por un clickbait 😌”.