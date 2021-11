Un policía de Kitchen receló del espionaje a Bárcenas: "Seguíamos a terroristas, no cuadraba"

“Nos dijeron que la UDEF no disponía de personas y medios suficientes y que se nos había asignado a nosotros”, ha añadido Báez quien lo consideró una “excusa barata” y mostró su sorpresa a otros compañeros del servicio encomendado. “Seguíamos a terroristas , no cuadraba”, reconoce.

“Fue curioso”, ha manifestado el agente, en referencia a ese encargo, pues el Área Especial de Seguimientos de Información estaba dedicaba a vigilar a “presuntos terroristas y posibles lobos solitarios” y no a personas involucradas, como les informaron, en delitos de robo de dinero, una misión competencia de Policía Judicial y de su Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) .

Pero el encargo no fue lo más “anómalo”, ya que durante las tres semanas que hizo seguimientos se percató de que estaba siendo a su vez espiado, una contravigilancia que Báez detectó al ver que una mujer le fotografiaba y que propició que sus superiores le ordenaran vigilar a una persona supuestamente vinculada a esa contravigilancia en un bar.

Este trabajo fue el último que el policía desempeñó en este área cuyos jefes le “invitaron” a abandonar al ser “cazado” dos veces por personas que hacían esas contravigilancias y que no fueron identificados.

Durante las más de dos horas de interrogatorio ha dejado claro que no escuchó nunca referencia alguna a la operación Kitchen ni conoce al excomisario José Manuel Villarejo, pero sí al jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, pues hizo para él de “traductor” en alguna ocasión en reuniones, pues es francés.

Más escueta ha sido la comparecencia del inspector jefe Jesús Vicente Galán, exjefe del Servicio de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de ASuntos Internos de la POlicái que el pasado mes de junio fue desimputado en la causa Kitchen que investiga la Audiencia Nacional.

El coche no fue localizado pero los agentes que fueron a la zona sí reportaron que había otros agentes haciendo un seguimiento y, de hecho, registraron dos matrículas que resultaron ser de compañeros de Información. “A mis funcionarios les dije, quitaos de ahí. No vaya a ser que desbaratemos una operación antiterrorista”, ha recordado Galán que le transmitió a Martín Blas, quien no le dio contestación alguna a este hecho.

Galán ha negado que le ordenaran seguir en algún momento a Bárcenas o su familia, pero sí ha admitido que Martín Blas le encomendó en otoño de 2014 vigilancias a Villarejo, una misión que duró varios meses y que fue una tarea difícil, ya que los medios eran insuficientes.

“Villarejo es un timador de cuento largo”

El jefe de la Policía Judicial cuando presuntamente se orquestó la trama para espiar a Bárcenas ha retratado, por su parte, al excomisario Villarejo como el “timador del cuento largo”, un estafador que consigue convencer a sus víctimas “enrollándose”, algo que, a su juicio, hacía el expolicía para venderse como “agente encubierto” y “ganar pasta”.

El excomisario José García Losada, policía ya jubilado tras 46 años en el cuerpo y que entre julio de 2012 y octubre de 2013 ostentó la jefatura de la Comisaría General de Policía Judicial que tenía como investigaciones más relevantes la trama Gürtel, ha dicho, a preguntas de varios diputados sobre Villarejo, que lo conoció en 1974 al poco de ingresaran la Policía. Le perdió la pista hasta el año 2000 cuando en su primera etapa como comisario general de Policía Judicial este le visitó “con el típico rollo de agente encubierto”.

Una figura, ha explicado, que no existe legalmente salvo que un juez autorice a un agente a hacer una operación en concreto en determinadas condiciones, pero que Villarejo ha utilizado como si fuera el denominado “timador del cuento largo” con los clientes que tenía.

“Todo lo que hace es para ganar dinero, no por el bien de la sociedad”, ha añadido tras enfatizar que el negocio de Villarejo “es la pasta, la suya, nada más” y que era “público” que realizaba actividades económicos a la vez que desarrollaba su actividad policial.