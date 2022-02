Tom Brady, el mejor jugador en la historia de la NFL y estrella del deporte mundial, anuncia su retirada

Tom Brady, el considerado mejor jugador en la historia del fútbol americano y uno de los grandes iconos del deporte mundial, ha anunciado su retirada del deporte profesional.

En un post de Instagram, el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers e histórico de los New Englanda Patriots ha confirmado una decisión que llevaba tiempo rumoreándose, tras 22 temporadas en la élite.

Brady, de 44 años, ha ganado siete veces la Super Bowl (seis con los Patriots y una última con los Buccaneers), una cita en la que logró el galardón al jugador más valioso en cinco ocasiones.

“Siempre he creído que el fútbol (americano) es un ‘todo por el todo’, si no das el 100% de competitividad no triunfarás y el éxito es lo que tanto amo de nuestro deporte. Es un desafío mental, físico y emocional cada día lo que me ha permitido dar el máximo de mí. Y he intentado darlo en los últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida”, comienza explicando el deportista en su publicación.

En ese punto, hace su anuncio: “Es difícil escribirlo para mí, pero aquí va: no voy a seguir con ese compromiso competitivo. Amé mi carrera en la NFL y ahora es tiempo de centrarme en otras cuestiones que requieren mi atención”. A continuación, Brady enumera todos los agradecimientos a sus fans, sus compañeros, su familia, su esposa Giselle Bündchen e hijos.