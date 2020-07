'Torito' revela entre lágrimas en 'Viva la vida' que padece una enfermedad crónica y letal

El colaborador de Viva la vida Quique Jiménez, Torito, emocionó a este domingo a la presentadora Emma García con su paso por el confesionario que realiza semanalmente el programa de Telecinco.

“Voy a contar algo que nunca he contado. Solo lo saben mi madre, mi padre, mi hermana y mi marido, pero creo que ha llegado el momento en el que tiene que saberlo la gente”, empezó a relatar Jiménez.

Torito, que confesó que “a veces es muy difícil hacer reír cuando tu corazón solo quiere llorar”, relató que hace 15 años le diagnosticaron una enfermedad crónica y letal.

“Un día me levanté y me fui al supermercado, una cosa normal. Por el camino volviendo a casa no podía ni caminar. Me senté en un banco, pasó un taxi y me fui a urgencias. Ahí me ingresaron de lo mal que me vieron. Estuve más de dos semanas ingresado y a partir de ahí me convertí en un enfermo crónico de una de las enfermedades más letales del mundo”, contó el colaborador de Viva la vida.

Desde entonces, reconoció tener reconocimientos médicos cada cierto tiempo y tener que tomar pastillas de manera periódica. “Estoy bien de salud, muy controlado y es algo que tengo muy asumido. Lo único que quiero es que tras este programa no volver a hablar de esto, lo cuento porque a veces veo que viene gente y cuenta tonterías”, sentenció Torito.