5 de julio de 2018: Intensificar las inspecciones sobre castillos hinchables y elaboración de una normativa. Tras la muerte de una niña de seis años en Caldes de Malavella en un castillo hinchable, Ribó instó a la Generalitat a elaborar una normativa sobre los objetivos y prioridades de las inspecciones en materia de establecimientos públicos, espectáculos públicos y actividades recreativas. La normativa no se ha aprobado.

5 junio de 2018: Garantizar la preservación y la sostenibilidad del territorio de forma proactiva. En su informe sobre conflictos ambientales y urbanísticos, el Síndic pidió que se aprobara “urgentemente” una ley de Territorio para proteger el medioambiente ante la planificación urbanística de los municipios. La ley no ha sido aprobada todavía y sólo hay un anteproyecto, redactado en 2017, que sigue en el cajón. El Govern sí decretó el pasado enero una moratoria de un año que impide construir en la Costa Brava.

El martes tampoco atendió el ultimátum extra de 24 horas que le había dado la JEC y quiso marcar perfil desobediente: sostuvo por segunda vez que no retiraría los lazos amarillos de la Generalitat. Minutos después, no obstante, precisó que haría lo que le dijera el Síndic. El president conocía desde el viernes lo que le diría Rafael Ribó: que quitara los lazos mientras durara la campaña. Aún así, quiso escudarse en la decisión de un organismo al que rara vez le hace caso.

8 octubre de 2018: Más recursos para desplegar la Ley de Transparencia.

En la presentación de su informe sobre transparencia y buen gobierno ante el Parlament, instó a la administración a potenciar las solicitudes de acceso a la información por vía electrónica. También pidió dotar a la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) de los recursos necesarios, ya que consideraba “inadmisible” la situación actual, con menos miembros de los que exige la ley. Por ahora no ha habido ningún cambio en el GAIP ni tampoco ha habido mejoras en el acceso a la información por vía telemática.



16 octubre de 2018: Un “mayor esfuerzo” para combatir la pobreza y sus efectos.

A través de su adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, Maria Jesús Larios, reclamó medidas estructurales que reduzcan la tasa de riesgo de pobreza infantil, que desde el inicio de la crisis se mantiene estable por encima del 25%. El Govern sigue sin Presupuestos aprobados -los últimos son de 2017- y no ha mejorado los recursos que destina a combatir la pobreza.



26 octubre de 2018: Actuaciones urgentes para el ‘Top Manta’ ante la inacción y permisividad de la Administración

“Los poderes públicos deben encontrar, junto a los agentes sociales, las salidas laborales o, si fuera necesario, los recursos sociales para los vendedores del Top Manta que lo necesiten”, aseguraba Ribó. El ‘Top Manta’ sigue presente en las calles de toda Cataluña y, excepto un plan piloto del Ayuntamiento de Barcelona, no se ha ofrecido una salida laboral a los manteros.



28 de noviembre de 2018: Más recursos públicos para detectar y atender el alumnado con dislexia, especialmente el más desfavorecido.

Ribó denunció que la diagnosis y el tratamiento de la dislexia se suele hacer desde el ámbito privado, hecho que pone en duda el principio de equidad del sistema educativo. La Generalitat no ha tomado ninguna medida al respecto.



4 de enero de 2019: Batería de medidas para reducir la contaminación en Barcelona.

En una resolución, recomendaba tanto al Ayuntamiento de Barcelona como al Departamento de Territorio de la Generalitat que pusieran en marcha medidas para mejorar el transporte público, unificar criterios de bonificaciones y gratuidad, aplicar restricciones temporales de circulación, fomentar el uso del coche eléctrico, cerrar el acceso a la ciudad y aplicar una tasa diaria. Todas estas cosas figuran en las medidas que quiere implantar el Departamento de Territorio del Govern. En Barcelona, sin embargo, la contaminación por dióxido de carbono sigue por encima de lo que recomienda la OMS y la Unión Europea.



4 de febrero de 2019: Un pacto de país para abordar las deficiencias del sistema de emergencias

Pidió reestructurar el servicio de emergencias de bomberos, agentes rurales y protección civil al “haberse demostrado obsoleto” el modelo actual. Ribó denunció la “precariedad de los medios técnicos y la degradación de algunas instalaciones” de estos servicios. Los Bomberos siguen su lucha particular contra la administración y denuncian que no se ha hecho nada para mejorar la situación. El pasado enero, hasta 20 parques de bomberos quedaron cerrados durante varios días ante la falta de recursos para pagar horas extras.



12 de marzo de 2019: Insta al president de la Generalitat a convocar una reunión urgente y de máximo nivel para abordar los brotes de xenofobia.

Tras los ataques a dos centros en los que había menores inmigrantes no acompañados, pidió a Quim Torra que convocara urgentemente una reunión con los presidentes de todos los grupos parlamentarios. La reunión todavía se espera.