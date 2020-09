La Justicia ‘aprieta’ a Torra: el activista que le cogió el gusto a ser “honorable”

Torra no tiene nada que ver con Mas, Duran i Lleída, Campuzano, Pascal… Le encanta el activismo, se lo cree, se siente más feliz detrás de una pancarta que entre expedientes y decretos. Lo suyo era gritar, el espectáculo, el ir a romper el sistema. De Sanidad y Educación, ni hablar. Procés, procés, procés.

A Torra le gusta ese aire también de iluminado, ese romanticismo nacionalista, esa esencia burguesa independentista que considera al resto de España inferior. No lo escondía, sus tuits anteriores lo desvelaron. Con un corte casi racista. De ese independentismo que apela a valores de superioridad y encantado de hablar del papel opresor del Estado.

Cuando estaba Rajoy, el traje le venía al pelo. Con Sánchez y su apuesta por el diálogo le sentaba peor. Se empecinó en su “no es no” a todo lo que fuera Moncloa: ni apoyar la investidura ni los presupuestos generales. Esa seducción no la logró Sánchez ni paseándolo por la fuente de Machado. Y fue protagonista de la famosa foto de la primera reunión de la Mesa de Diálogo, un órgano que venía orquestado por su socio de Esquerra. Pero es que al discurso de Torra no le viene nada bien que Madrid se siente. Sit and talk… hasta que llega la hora de la verdad.