Trabajo de limpiadora en el hospital donde ingresó Trump y su tratamiento no tuvo nada que ver con el mío

A diferencia del presidente, yo no tenía a un equipo médico a mi disposición para tranquilizarme y para monitorizar cada mínimo cambio en mi estado de salud. Tuve que tratarme con remedios caseros yo sola en mi dormitorio. Intentaba mantener la calma y pensar que me iba a curar. Hacía todo lo posible por no exponer a mi familia.

A diferencia del presidente, yo soy una católica devota que piensa que la vida es demasiado valiosa como para hacer cualquier cosa que la pueda dañar. Como suele ocurrirme, mi fe en Dios me ayudó a ir superando los días, uno detrás de otro. Cuando me recuperé, guardé una cuarentena de dos semanas y seguí llevando la mascarilla en el trabajo y en la calle. A día de hoy, sigo evitando las aglomeraciones.