¿Tragedia griega? No: europea y global

En la medida en que estas normas de Derecho europeo sigan siendo incumplidas, el entero ordenamiento -e incluso proyecto europeo- resultan puestos en cuestión en su dimensión más sensible. Lo mismo cabe decir de los programas de realojamiento entre los EEMM de la UE, y de las medidas destinadas a las personas que requieren una atención perentoria: menores no acompañados, mujeres solas con hijos a cargo, personas con demanda fundada de protección humanitaria. Programas que son desoídos, incumplidos o violados a las bravas por los recalcitrantes gobiernos del Grupo de Visegrado (Hungría y Polonia a la cabeza).

La catástrofe de Lesbos, el devastador incendio que ha arrasado el ignominioso campo de refugiados de Moria en que llegaron a hacinarse hasta 30000 personas, de las que permanecían cerca de 13.000 cuando ardió el fuego, consuma, sí, una tragedia predecible y anunciada. No es una tragedia griega, sino europea. Y global: el drama llevado a su extremo ha dado visibilidad mundial a una situación insostenible desde su origen -dura más de cinco años-, y, sin embargo, no lo bastante conocida salvo por los muy motivados y los especialistas.

La solución -huelga insistir- no es erigir otro campo, otra pesadilla, otra Moria. En el PE decimos en todas las lenguas: “¡No más Morias!” Si la migración es un hecho y la migración es un reto, más que en “soluciones” mágicas o actuaciones taumatúrgicas (la superstición de pensar que “si hiciéramos algo eficaz” que todavía no hemos hecho, migraciones y migrantes dejarían de existir), no cabe pensar sino en su comprensión a largo plazo y su gestión racional, inteligente, y humanitaria. Con una combinación de políticas y esfuerzos en planos concatenados: en lo urgente, en la rectificación de las lagunas e incumplimientos del Derecho Europeo (New Pact on Asylum & Migration), y en el más largo plazo con actuaciones en origen (Africa, el Mediterráneo). El horizonte, sin embargo, no admite más dilación: ¡No más Morias! Ni en Lesbos, ni en Lampedusa, ni en Chipre, Malta, o Canarias, ergo España: los campos y tiendas de campaña deben dar paso a una respuesta que sea de una vez por todas solidaria y europea.

No es difícil imaginar la desesperación y la desolación de los hasta 13.000 migrantes que han quedado sin techo, sin medicinas, sin acceso a sanitarios ni alimentación. Como tampoco es difícil imaginar, por cierto, el cansancio y malestar de la población civil de Lesbos, tras años arrastrando a cuestas la sensación cronificada de haber sido abandonados a su suerte por el resto de la UE ¡Una isla con una población de 8.000 habitantes, ha asumido durante años la presencia en su territorio de hasta 25.000 migrantes en un campamento carente de capacidad, dotaciones y servicios remotamente parejos a la envergadura del reto!

Pero ninguna exasperación, por entendible que sea la reacción local a la sensación de abandono, puede justificar no ya la ignorancia o incumplimiento de las reglas europeas sino la violación de los derechos humanos más básicos y preciados. Ni en las Islas griegas, ni en las fronteras exteriores de la UE, ni en ningún rincón de la geografía europea, es tolerable que se produzcan intervenciones de fuerza que violen derechos humanos.

Es el caso de los alegados “push backs” (rechazo y devolución al mar de embarcaciones irregulares en aguas de las Islas griegas), contrarias en sí al principio de non refoulement que está en la base del Derecho internacional humanitario (Convención de Ginebra de 1951 de Estatuto del Refugiado, Protocolo de Nueva York de 1967) y del propio ordenamiento supranacional europeo (CEDH, CDFUE) y del Código de Fronteras Schengen (art.4.14: Prohibición de expulsiones colectivas en fronteras antes de poder constatar el planteamiento o no de una demanda de asilo o protección humanitaria).