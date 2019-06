Pero, ¿hay algún truco para pasarlo con éxito? Tres de los mejores alumnos de la promoción del 2018 admiten a El HuffPost que no hay pócimas mágicas, pero sí dan algunas recomendaciones.

Es temible, pero los datos dicen que no es para tanto. Es la prueba que más miedo provoca y la que más nervios genera por la cantidad de exámenes que hay que hacer en tres días. Pero la realidad es que prácticamente todos consiguen superarla. El año pasado, casi el 97% de los alumnos que se presentaron en junio la aprobaron con una nota media de 6,62.

2-.Leer con atención las dos opciones. “Decidir cuál coger es fundamental. Una vez escogida es mejor no cambiar porque pierdes tiempo y al final te puede salir más caro”, comenta Claudia. “Es lo más importante. A veces una opción te puede resultar mucho más fácil que la otra y es vital acertar. En caso de fallar pierdes mucho tiempo”, subraya el joven madrileño, mientras que María resalta la importancia de “leer ambos modelos hasta el final”.

3-.Empezar por las preguntas que mejor te sabes y no atascarse. “Una vez has elegido, hay que empezar por lo más sencillo y por las que tienes más seguridad para ir cogiendo confianza”, comenta Víctor. Aunque María confiesa que es más de ir en orden, entiende a los que responden de forma desordenada y les aconseja poner una marca para no olvidarse de contestar alguna.

Claudia, que opina más o menos igual, afirma que “es vital no estar mucho tiempo atascado en un ejercicio porque el tiempo vuela”.

4-.Controlar los nervios parece fácil, pero…¿Cómo hacerlo? Víctor se define como una persona que se suele poner muy nerviosa, por ello afirma que hay que pensar “que es un examen más, lo llevas bien preparado y vas a aprobar”. La riojana, que destaca que ella no se suele poner nerviosa porque ha jugado al golf, reitera que la confianza en uno mismo es esencial y que hay que intentar quitarle importancia. A todo eso, Claudia añade un truco más tradicional como ponerse música para no pensar.