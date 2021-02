Trump azuzó a los asaltantes contra Pence pese a saber que querían ejecutarlo

El entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , publicó un tuit atacando a su propio vicepresidente por no tener “el coraje” para quitarle la victoria electoral a Joe Biden y dársela a él. Como era de esperar, sus palabras solo sirvieron para empoderar aún más a quienes estaban asaltando el Capitolio . Lo que se acaba de descubrir es que Trump publicó el tuit minutos después de saber la vida de su vicepresidente corría peligro y que lo estaban evacuando del Capitolio.

El senador republicano Tommy Tuberville ha declarado que Trump se intentó poner en contacto con Pence el día del asalto para ordenarle que retrasara la certificación del resultado electoral, pero que no pudo hablar con él porque lo estaban evacuando.

“Trump no pudo decir mucho porque le dije: ‘Señor presidente, acaban de llevarse al vicepresidente. Tengo que colgar’”, explica Tuberville.

“Mike Pence no ha tenido el coraje de hacer lo que había que hacer para proteger nuestro país y nuestra Constitución”, escribió Trump.

En los vídeos que han presentado los demócratas como prueba en el impeachment, se puede ver que los asaltantes estaban al tanto de ese tuit de Trump. Afuera ya habían erigido una horca, y dentro, varios grupos de asaltantes coreaban “colgad a Mike Pence”, dejando claro que no habían venido a dialogar.

Hasta ahora, no se conocía la hora exacta del rescate de Pence, por lo que no se podía asegurar que Trump fuera consciente del peligro que corría su vicepresidente en el momento en el que publicó su tuit. Jason Miller, portavoz del expresidente, no ha querido hacer declaraciones para la edición estadounidense del HuffPost.