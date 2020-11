Trump nunca quiso ser el presidente de todos los estadounidenses

En su discurso de la noche electoral de 2016, tras conocer su victoria, Donald Trump se comprometió a ser el presidente de todos los estadounidenses, incluso de aquellos que no apoyaron su candidatura a la Casa Blanca.

“Ahora es el momento de que Estados Unidos supere las heridas de la división, tiene que unirse. A todos los republicanos, demócratas e independientes de esta nación, les digo que es hora de que nos unamos como pueblo”, dijo Trump después de su sorprendente victoria frente a la demócrata Hillary Clinton.

Sin embargo, desde el momento en que asumió el cargo, Trump mostró poco interés en sanar al país. Atizó activamente las llamas del odio racial y aprovechó las divisiones de la nación para obtener beneficios políticos, alentando el surgimiento de teorías conspiranoicas a las que ha dado voz un Partido Republicano cuya alma ha cambiado su imagen.

El país ha rechazado el mensaje del partido Republicano, y de Trump

El país ha rechazado esta semana ese mensaje, eligiendo al demócrata Joe Biden con el mayor voto popular obtenido por en comparación a cualquier otro candidato en la historia.

Después de la victoria de Trump en 2016, los demócratas inicialmente tenían esperanzas de llegar a un acuerdo con alguien que, al menos durante esa campaña, se opusiera a la ortodoxia tradicional del Partido Republicano en algunos temas como la infraestructura. Pero se dieron cuenta de que Trump en realidad atrajo a los legisladores republicanos recalcitrantes y a sus votantes y demostraron que es el gran “negociador” que se prometía.

El senador Bob Casey aseguró que estaba decepcionado por el hecho de que Trump no lograra impulsar un verdadero paquete en infraestructura, una de sus mayores promesas de campaña.

“Pensé que aprovecharía la oportunidad para tratar de ayudar a reconstruir el país”, confesó.

En cambio, Trump gobernó como el presidente de los estados rojos de América, ganándose el favor de los estados tradicionalmente republicanos, un campo de batalla que ayudarían a determinar su reelección. Azuzó a sus seguidores en un frenesí con un torrente de quejas. Protegió a sus aliados en sus frentes judiciales con indultos y conmutaciones de penas. Y entregó cientos de miles de millones de dólares para ayudar a los agricultores en algunas zonas rurales del país, después de haberles ridiculizado, en respuesta a la guerra comercial que inició con China.

Los estados azules, y sus representantes electos, recibieron un trato diferente. Regularmente se les atacaba con políticas diseñadas para castigar a sus electores. Amenazó con retener los fondos federales de las ciudades estadounidenses que consideraba que tenían “jurisdicciones anarquistas” o las llamadas “ciudades santuario”. Disfrutaba burlándose y peleándose con los principales demócratas del Congreso, y luego dejó de hablar con ellos por completo.

Incluso las tradiciones con Washington esfumaron por la ventana. Por ejemplo, pocos demócratas electos, si es que hubo alguno, recibieron invitaciones para eventos oficiales para la aprobación de proyectos de ley en la Casa Blanca, incluso cuando estos tenían un amplio apoyo bipartidista en el Congreso. La propia Casa del Pueblo se convirtió en un apoyo para la reelección de Trump con anuncios de campaña y en la Convención Nacional Republicana en agosto.

Si estabas a favor de Trump, él te amaba. Si no estabas de acuerdo con él, era el enemigo. No había término medio y así se aplicaba a miembros de ambos partidos.

Políticas con miras a su reelección

Incluso cuando Trump promulgó políticas diseñadas para ayudar a todos los estadounidenses, lo hizo con miras a su reelección. Cuando el Congreso emitió cheques de 1,200 dólares a estadounidenses que sufrían la pandemia a principios de este año, exigió que su nombre se imprimiera en los cheques, una estrategia de campaña obvia.

En septiembre de este año, cuando las encuestas le perjudicaban frente a Biden entre los votantes mayores de 65 años, Trump prometió enviar tarjetas de descuento de 200 dólares a más de 30 millones de estadounidenses mayores antes de las elecciones para compensar los costes de los medicamentos recetados. El flagrante esquema, que sería financiado directamente por el fondo fiduciario de Medicare, aún no se ha materializado.

Su único logro legislativo verdaderamente bipartidista, la Ley del Primer Paso, una medida radical de reforma de la justicia penal, fue más producto de las negociaciones entre su yerno y asesor Jared Kushner y un grupo de legisladores bipartidistas en el Congreso que habían estado presionando para ello. Si bien la administración de Trump regularmente promocionaba la ley como una de sus mayores victorias, el propio presidente no parecía convencido porque pensó que dañaría su reelección.

“Está realmente enojado por haberlo hecho. Dice que está furioso con Jared porque le está diciendo que va a conseguir todos estos votos de todos estos delincuentes”, señaló a Politico una persona cercana al presidente el año pasado después de que se aprobara la ley.

A principios de este año, Trump envió a la policía federal para interferir en asuntos dentro de las jurisdicciones de los funcionarios locales. Su Departamento de Justicia también puso fin a las políticas destinadas a reducir las duras sentencias penales.

La problemática imagen de Trump fue uno de los motivos por los que cargó contra Biden en algunos estados clave. En octubre, el 66% de los adultos estadounidenses veían al exvicepresidente como agradable, mientras que solo el 36% dijo lo mismo sobre Trump, según una encuesta de Gallup. Los estadounidenses también eran más propensos a percibir que Biden se preocupaba por sus necesidades más que Trump, y superaba al presidente entre los votantes independientes del 55% al ​​38%.

Biden se refirió directamente a la presidencia de Trump en su mensaje final a los votantes en una parada de campaña, poco antes del día de las elecciones, repitiendo un argumento que hizo famoso a su exjefe, Barack Obama.

“Me postulo como un demócrata orgulloso, pero gobernaré como presidente estadounidense para todos”, dijo en Filadelfia. “Trabajaré tan duro por aquellos que no me apoyan como por aquellos que sí me apoyan. Lo digo en serio. Ese es el trabajo de un presidente. El deber de cuidar, el deber de cuidar de todos. Y en la América del presidente Biden, no habrá estados rojos ni estados azules. Solo estarán los Estados Unidos de América ”.