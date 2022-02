Tudanca: "Si el PP tiene que darle la Vicepresidencia a Vox, se la dará"

No, porque creo que va a haber una mayoría que apueste por el cambio, una victoria del PSOE. Pero es que esa es la única alternativa, a la que lo fía todo Mañueco: un Gobierno del PP con Vox si suman, y la otra opción es que haya un Gobierno del cambio con el PSOE. No hay más. El mero hecho de que se formalice, por parte del PP, que esa posibilidad pueda darse dice poco. Lo estamos viendo en todos los discursos, incluso en esta convocatoria electoral, que tiene más que ver con la necesidad primero orgánica de esas batallas del PP y con la ansiedad de competir con Vox. Siempre digo que cuando a la gente le pones en la tesitura de elegir entre la copia y el original, acaba votando al original. Por eso ese riesgo de contagio del PP con Vox les está apartando de lo que ellos eran también aquí: la derecha moderada.

Espero que no. Me preocupa lo que significa para la democracia y los derechos y libertades de la gente, como la igualdad entre mujeres y hombres. Hay quien establece una especie de subasta de su voto y olvida que esto no va solo de defender el territorio y de lograr inversiones, va también de democracia y derechos. Lo que sí sabemos es que el PP está dispuesto a cualquier cosa para seguir en el poder. Y si tiene que darle la vicepresidencia de la Junta a la extrema derecha, a Vox, se la dará. No es que tengamos que imaginarlo, lo hicieron para impedir que el PSOE llegara al gobierno de Palencia. Lo hicieron en El Espinar. Me preocupa.

Es uno de los motivos, el otro es la corrupción. Esta tierra ha sido durante mucho tiempo invisibilizada, no han querido que se supiera qué pasaba aquí. Tenemos muchos problemas que resolver y muchos retos que afrontar. Hemos visto cómo, generación tras generación, la gente se ha tenido que marchar porque no había oportunidades. Necesitamos industria, empleo, que retorne el talento joven y buenos servicios públicos. Por eso me parece una falta de respeto que no quieran hablar de esto y Castilla y León, porque al señor casado le interesa más su batalla con Ayuso. El señor Mañueco está pensando en qué lado se coloca, como si fuera esto un juego. Claro que importan los castellanos y leoneses, deberían ser lo único que importan.

Es que fue allí de telonero además. Para eso ha quedado. Merecemos más respeto y un Gobierno que piense en Castilla y León, que no se parece en nada a Madrid. Todo lo contrario. Nuestros problemas son casi todos los inversos. Necesitamos industria, empleo, población. Por otra parte, las políticas de la señora Ayuso nos perjudican porque se lleva, en competencia desleal, nuestras empresas e industrias. Necesitamos algo completamente diferente. En algo sí se parecen: las privatizaciones de los servicios públicos, la corrupción, en hacer negocio para que los suyos se beneficien. Sí se refiere a copiar es modelo… Quizás es al revés, casi el PP de aquí le puede enseñar al de Madrid. Esas urgencias electorales han provocado ese cambio. Hasta hace nada la política que llevaba el señor Mañueco aquí era todo lo contrario, con unas restricciones muy y muy duras -casi de toda España en algunos de los momentos de la pandemia-, con el agravante de que no daba ayuda ni a los autónomos ni a las empresas. Se intenta camuflar para que no se sepa que el que se presenta por el PP es el señor Mañueco.

Durante tres semanas se ha estado hablando de las macrogranjas y de las palabras de Alberto Garzón. ¿Está de acuerdo con lo que dijo el ministro? ¿Qué pasó? ¿Por qué entraron en ese bulo?

Lo he dicho desde el primer día. Primero, se echó de menos una falta de sensibilidad. Cuando un ministro en un medio de comunicación de otro país hace unas declaraciones que sientan tan mal al sector y luego ha tenido que ir matizando y explicando, pues algo has hecho mal. Esa sensibilidad que a veces se echa de menos desde esta tierra. Pero el PP lo utilizó como cortina de humo y se le ha vuelto, creo, en su contra. Han acabado convirtiéndose en una parodia. El señor Casado visitando una España, una Castilla y León y un medio rural que no existen, que no es cómo ellos dicen. Pero, efectivamente, aquí llevamos mucho tiempo, y el PSOE lo ha llevado a las Cortes de Castilla y León, tratando de poner soluciones a lo que sí es un reto por resolver, no es el modelo de desarrollo que queremos aquí. Aquí propugnamos una ganadería y un modelo socioagrario sostenible, hay que dimensionar las explotaciones agrarias, hay que hacerlas compatibles con los usos turísticos, con la protección del medio ambiente y del patrimonio. Si no, todo eso desaparecerá, y lo necesitamos para crear riqueza. Nos habíamos enfrentado a macrogranjas que se están poniendo en marcha en el norte Palencia. Hay que hacer una evaluación estricta desde el punto de vista medioambiental para compatibilizar esos usos. Ha sido un bumerán para el PP.

Está en campaña José María Aznar, ha mandado incluso dardos envenenados contra Casado. ¿Qué le ha parecido?

Está de campaña, pero no sabemos contra quién. Y, desde luego, no a favor de Castilla y León. Están en esta campaña en la que están todos en el PP. Ahora escuchaba a García Egea y Casado con sus declaraciones, quieren convertir estas elecciones en nacionales. Casado decía que también nos jugamos Europa. Todo lo que sea para no hablar de Castilla y León. Parece que Aznar no vino a hacer campaña ni por Mañueco ni por Castilla y León, sino contra Pablo Casado