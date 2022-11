Qué puedes hacer si tus hijos dicen muchas palabrotas

Dada la frecuencia con la que se usan las palabrotas en la sociedad, no es raro que los niños se empapen de lo que escuchan y pronuncien algún improperio. A veces es sin querer, otras veces es deliberado, pero será tu forma de reaccionar la que determinará si lo adoptan como hábito o no.

Si tu hijo va a la guardería y ya dice palabrotas

En primer lugar, no te fustigues, recomienda Amanda Macdonald , miembro de la Asociación Británica de Asesoramiento y Psicoterapia. “Para un niño forma parte de la vida escuchar palabras que no siempre son agradables”.

“Si eres capaz de mantener la cara seria, no reaccionar, no reírte ni mostrar frustración o enfado y seguir como si nada, lo más probable es que tu hijo no vuelva a decirlo si no sigue oyendo esa palabrota”.