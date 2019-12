Twitter arde tras recuperar unas palabras de Tebas sobre "nazis" y "homosexuales" en 2017 en pleno 'caso Zozulya'

Afirmó también Tebas: “Yo no quiero catalogar si una ideología es nazi o no es nazi. Pero si al final, un grupo de personas puede decidir quién es nazi y quién no es nazi, sin control de la justicia, se reúnen unos cuántos y dicen ‘este es nazi’”.

Continuaba Tebas: “No podemos permitir que alguien por miedo no pueda ejercer su derecho al trabajo. Con esto estamos permitiendo los juicios populares, o que uno porque sea homosexual ya no juegue. Me da igual que sea de derechas, izquierda, o extrema derecha o extrema izquierda. No lo podemos permitir”.

En plena resaca por la suspensión del Rayo-Albacete, Twitter ha vuelto a recuperar estas palabras de Tebas de febrero de 2017, multiplicándose las críticas de quienes le acusan de comparar que un equipo tenga homosexuales con que tenga nazis y de quienes no entienden que la primera suspensión de un partido no sea por insultos homófobos o racistas. El encendido debate ha inundado la red social: