La UE no retirará al personal de las embajadas en Ucrania

JOHANNA GERON via Getty Images El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell

La Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, a diferencia de lo que decidió Estados Unidos, ha asegurado este lunes el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien pidió no “dramatizar”.

“No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania”, dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran este lunes en Bruselas.

Los jefes de la diplomacia europea mantendrán una reunión telemática con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en las que les explicará su reunión del viernes con su homólogo ruso, Sergéi Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadonunidense en Kiev.

Estados Unidos sí ha pedido retirar el personal de su embajada

Al contrario que la Unión Europea, Estados Unidos ha ordenado este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en la embajada ante la “amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia”.

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado también ha pedido a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país.