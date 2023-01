Israel ante el abismo: así afectará a su democracia la ultraderecha aliada con Netanyahu

via Associated Press

Cómo están las cosas

El país ha vivido un giro ideológico, especialmente acelerado en los cinco últimos años. El arco político se ha escorado a la derecha y la división de izquierda y derecha no responde a nada. Antes, los posicionamientos se marcaban en función del conflicto con Palestina y en algunos aspectos sociales. Ahora se impone la religión, el racismo y la mano dura. Pero, eso sí, Netanyahu ha necesitado de muchas manos para subir la escala del poder y, aún así, apenas ha pasado el límite por tres parlamentarios. Eso quiere decir que no tiene una mayoría social grande para hacer cambios hondos. Y es justamente eso lo que procede a hacer, empujado -a veces parece que gustosamente- por sus socios.

Lo que va a cambiar

Dice Netanyahu que no entiende el revuelo que está generando su Gobierno. Que no es “el fin del estado” ni “el fin de la democracia”, porque “no es el fin de la democracia perder unas elecciones, sino su esencia”. Sin embargo, democracia es mucho más que votar cada cierto tiempo y los acuerdos alcanzados por las seis formaciones incluyen propuestas que sí que pueden poner en riesgo las libertades de Israel, al que sus dirigentes gustan de llamar “la mayor democracia de Oriente Medio”.

Uno de los puntos más polémicos es justo el de la amenaza de la igualdad de derechos. Por ejemplo, se han añadido en el acuerdo de Gobierno unas cláusulas llamadas “de discriminación” que permitirían que cualquier negocio, servicio o profesional pueda negarse a atender a alguien por motivos religiosos, porque “contradiga” su fe. Puerta abierta a que un médico no trate a un paciente gay o a que se aplique un apartheid de hecho contra el 20% de la población, de origen palestino, musulmanes y cristianos en su mayoría. Es una cláusula no vinculante de inicio, pero que la ultraderecha ha avisado que exigirá como si lo fuera.

En el plano institucional, numerosos jueces, fiscales, profesores universitarios y hasta embajadores jubilados han enviado cartas reclamando que se frene la pretendida reforma del Poder Judicial, que amenaza con borrar las fronteras con el político y el legislativo, ahora en manos de los mismos. Israel no tiene una constitución como tal, sino un conjunto de Leyes Básicas que hay que respetar. Ahora, el titular de Justicia, Yariv Levin , ha anunciado un plan para hacer una “reforma radical” que incluye otra cláusula, la de “anulación”, por la que se permitiría que una minoría simple de la Kneset volviera a promulgar cualquier ley que la Corte Suprema -que hace las veces de Tribunal Constitucional- rechace por no respetar esas normas.

Lo que dicen los expertos

Defiende que Israel no tiene ningún “peligro existencial” que lo persiga, sino que el “verdadero peligro es la colonización”, que define como “la gran tragedia de Israel”. “La grandeza de Rabin es que se dio cuenta de que por la fuerza esto no se va a resolver, pero otros no lo ven. No quieren escuchar”, concluye. Puede haber un “serio problema” si la Autoridad Nacional Palestina, cansada de agresiones, plantea el escenario de que Israel se haga cargo de todo, de tres millones de palestinos. “No va a saber qué hacer”, adelanta. De momento, en el día a día, lo que espera “es que se incrementen los discursos y los gestos violentos”, lo que puede prender la mecha de nuevo. Gvir, dándole la razón, ya ha visitado como ministro la Explanada de las Mezquitas.