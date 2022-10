Un bar comienza a cobrar por algo que todos hemos hecho alguna vez

Un bar de Liaño (Cantabria) ha comenzado a implementar una tasa que es muy posible que no guste a muchos. La subida de la energía está poniendo en aprietos a los negocios, por lo que el dueño del restaurante, Óscar Solano, ha contado en el programa En boca de todos la medida que se le ha ocurrido para tratar de compensar el aumento de las facturas.

En ese momento, el presentador del formato ha señalado que hay otra medida que les ha llamado más la atención: una tasa a los clientes que no consumen de 1,5 euros. “Hemos tenido que aplicar un botón que nunca pensamos que íbamos a tener que hacer, pero que el momento nos lo lleva, hemos puesto 1,5 euros por no consumición”, ha contado.

En ese momento, ha resaltado que tienen empleados, que pagan la luz, que les ha aumentado de 500 euros en junio a unos 2.500 en agosto, según ha contado. “Estos costes evidentemente no los podemos repercutir en el precio, vamos a cerrar más días para ser sostenibles, pero vamos a mantener a toda nuestra plantilla”, ha continuado.

Así, ha contado que en ocasiones tienen prácticamente un 23% de los asientos del local con gente no tema nada. “Hay momentos en los que entran mesas de seis personas en las que solo cuatro consumen, y te están ocupando una mesa de seis. Tienes que decirle a la gente que está esperando que no tienes sitio en el local y tienes mesas en las que hay gente no está tomando nada”, ha apuntado.