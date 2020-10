Un destacado divulgador científico se muestra muy crítico con lo ocurrido en 'El Hormiguero'

Entre quienes han mostrado su disconformidad con las palabras del médico está el popular divulgador científico Santi García Cremades , quien ha escrito en Twitter: “Me sorprende muchísimo escuchar a un experto atacar una especialidad que no es la suya, me parece poco serio, irresponsable y nada empático. OJO: Cavadas no es científico”.

Ayer en El Hormiguero (y hoy en todos lados) salió Pedro Cavadas, un gran cirujano plástico. Me sorprende muchísimo escuchar a un experto atacar una especialidad que no es la suya, me parece poco serio, irresponsable y nada empático. OJO: Cavadas no es científico 👨🏽‍🔬

En un mensaje posterior, García Cremades ha puntualizado que Cavadas “es experto en cirugía plástica”, pero no es un científico como él entiende “ser científico”. “Lo que sí está claro es que no es un experto en epidemiología, microbiología, virología y todo lo que dijo se queda como una opinión de una persona más...”, ha subrayado.

Es experto en cirugía plástica, pero no es un científico como yo entiendo "ser científico", sería un debate dialéctico. Lo que sí está claro es que no es un experto en epidemiología, microbiología, virología y todo lo que dijo se queda como una opinión de una persona más...

Todo ello después de que Cavadas, preguntado sobre Fernando Simón, asegurase que se le está intentando “medio enemistar con una persona” con la que no tiene “ningún interés”. “No lo conozco ni ganas, y él tampoco tendrá interés en conocerme a mí, como debe ser”, afirmó en unas declaraciones que generaron silencio, murmullos y hasta alguna risa en el plató.

“La realidad es la que es, si se hubieran las cosas muy bien... no sé quién lo ha controlado, pero quien lo ha hecho lo ha hecho mal porque el resultado es muy malo. Y es muy malo dos veces. Entonces si el resultado es malo es que quien estaba la cargo lo ha hecho muy mal. ¿Quién estaba? No lo sé. Si alguien me dice que es una persona con nombre y apellidos, el resultado no ha sido muy bueno”, afirmó Cavadas, que insistió en que no se puede creer que nadie viera venir “algo tan claro y tan patente” como lo que iba a ocurrir con el coronavirus.