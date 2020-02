Un detalle de esta foto desvela una intimidad de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

El príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, visitaron este martes varias ciudades de Gales y dejaron algunas imágenes curiosas.

Por ejemplo, ambos fueron a una cafetería donde se tomaron un helado. Allí se mezclaron con la gente normal, con la que intercambiaron algunas palabras.

Y precisamente así se desveló una pequeña intimidad de la pareja. Según informa Hello!, ambos se dieron cuenta de que en el local había un niño que estaba leyendo el libro Room on the Broom, de Julia Donaldson, y el príncipe Guillermo desveló entonces el truco que utilizan para dormir a sus hijos, George, Charlotte y Louis.

“Les leo esto a nuestros hijos todo el tiempo”, afirmó antes de asegurar que, gracias a eso, había conseguido ahorrar mucho tiempo a la hora de acostarse. Además, el príncipe William también recordó que había llegado a conocer a la autora y que le dijo: ”¿Te das cuenta de a cuántos padres has salvado a la hora de dormir?”.

Como señala el Daily Mail, el libro ilustrado cuenta la historia de una bruja que invita a los animales a viajar con ella en su escoba. Fue publicado en 2002 y adaptado a una película para televisión en 2012.