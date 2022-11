Un diputado del PP insulta a Irene Montero desde la tribuna y Rufián pide la palabra para decir todo esto

En el debate sobre los Presupuestos con la discusión de todos los títulos y disposiciones del articulado de la ley, el dirigente popular ha reiterado que estos Presupuestos son “malos de solemnidad” y que su grupo no los apoyará de ningún modo. “Tenemos proyecto alternativo y por eso nuestro grupo defenderá las 2.400 enmiendas que mejorarían este Presupuesto. Las cuentas son malas de solemnidad. No son más que una huida hacia adelante de Sánchez. El arranque de su campaña electoral con dinero de todos y un nuevo capítulo de su serial de concesiones para los que quieren romper España”, ha empezado diciendo Píriz Maya.

Justo después, el dirigente del PP ha lanzado su ataque a Irene Montero. “Son los Presupuestos de la ignominia. No se habla de partidas y de números. Pasarán por ser los presupuestos en los que se volvió a cambiar presos por presupuestos, se suprime el delito de sedición para contentar a los insaciables independentistas y para los que tienen que mantener a la inútil y soberbia ministra de Igualdad, para que su socio no se eche para atrás”, ha expresado desde la tribuna. Unas palabras que han recibido tímidos aplausos desde la bancada del PP.

Tras su intervención, Gabriel Rufián ha pedido la palabra para pedir al representante del PP que retirara los insultos vertidos contra la ministra de Igualdad. “Pedirle al diputado del PP que retire el insulto de inútil a la ministra Montero. Y me da vergüenza tener que pedirlo yo, que no formo parte de su grupo parlamentario”, ha dicho el portavoz de ERC.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dado la oportunidad al dirigente del PP de retractarse, pero Píriz Maya no lo ha hecho. “Inútil es no útil. Y sigo pensando que no es útil. Por tanto, no lo retiro”, ha respondido, mientras otro dirigente del PP próximo a él exclamaba: “Muy bien, muy bien”.