Un epidemiólogo desmonta en dos minutos la gestión de Ayuso sobre el coronavirus

García López es uno de los científicos que han respondido a un escrito que Antonio Zapatero , viceconsejero de Sanidad de Madrid, envió a una revista del grupo de The Lancet en la que sacaba pecho de la gestión de la comunidad.

“Por otro lado, dentro de estos indicadores está la positivad, que significa que se tienen que hacer muchas PCR negativas para encontrar una positiva. En Madrid siempre ha sido muy alta, nunca se ha llegado a cifras que recomienda la OMS”, ha asegurado el experto.

García López ha precisado que esos niveles deberían estar entre el 3 y el 5% según los organismos internacionales y en Madrid el “punto más bajo ha sido poco más del 5% en diciembre”.

“Otro criterio es el de la trazabilidad, ver quién ha contagiado en cada persona, y en Madrid ha sido bajísima. Debería ser del 80% y hasta hace muy poco era del 15% y ahora ha subido al 50%”, ha lamentado.

Esos números, ha subrayado, indican que “no hay suficientes rastreadores, que no se ha hecho un refuerzo de la atención primaria adecuada, que no hay refuerzo de la salud pública”. “Es decir, problemas estructurales con los cuales no es posible combatir con éxito la pandemia”, ha criticado.

García López ha añadido que, desde el punto de vista económico, Madrid “no tiene nada que presumir respecto a otra comunidades autónomas porque el crecimiento el PIB ha sido inferior a la media en 2020”.