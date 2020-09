Un exdirector español de la OMS desmonta a Ayuso tras sus últimas declaraciones

El epidemiólogo Daniel López Acuña, experto en Salud Pública y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, ha valorado en una entrevista en la Cadena SER las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este domingo, en una entrevista en Antena 3, la dirigente regional aseguró que “el confinamiento total en Madrid no es posible” y que “Madrid no se puede confinar sin más”. “Eso es lo fácil. Hay que ir a soluciones intermedias creativas”, pidió. Esa “solución intermedia”, que calificó de “mucho más complicada” es el uso de los llamados “test rápidos”.

López no ha esquivado la pregunta sobre estas palabras de Ayuso y las ha valorado: “Creo que formas intermedias creativas es una lenguaje que acaba siendo simplemente un eufemismo para no comprometerse y tomar acción. No veo donde están las fórmulas intermedias creativas, estas serían las que he señalado”.

El epidemiólogo ha explicado que se tendría que haber hecho “un plan de choque en materia sanitaria para dotar fuertemente a Madrid de la capacidad resolutiva y de diagnóstico precoz”. López ha asegurado que se tendrían que haber contratado los rastreadores y haber acometido una tarea mucho más comunitaria de pruebas PCR, especialmente en las zonas con más casos y potencialidad de transmisión.

“En estos momentos lo intermedio y lo creativo no tiene mucho color, a menos que lo defina y tenga una solidez epidemiológica”, remató.

Asimismo, el experto ha sido rotundo sobre lo que habría que hacer en la capital de España para bajar la incidencia: “Desde hace casi dos meses hemos planteado que habría que volver a la fase 1 de la desescalada con una restricción importante de la movilidad. Si algo habría que hacer hoy mismo es decretar las medidas para que volviese a esa fase y se redujese al máximo el movimiento de las personas dejando solo las actividades más esenciales”.

“Ahora mismo estamos en la frontera o hemos entrado ya en el terreno de que lo único que va a servir es el confinamiento total porque hemos tardado mucho en tomar las decisiones”, ha añadido.

Además, López ha tachado de “insuficientes” las actuales medidas: “Lo que se está haciendo no interrumpe totalmente la cadena de transmisión, ha segmentado la intervención y se ha olvidado de que hay asintomáticos positivos en distritos que no tienen restricciones”.