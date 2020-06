Un histórico de TVE destroza a Marcos de Quinto: "Dicen que a los imbéciles..."

El exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, ha sido muy criticado en redes sociales tras publicar un polémico mensaje en alusión a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

“Interesante repaso a la ministra que alerta a las mujeres para que ‘no se arrodillen ante los hombres’. Cabe reconocerle cierto conocimiento en este tema, porque así ha llegado a ser ministra”, dijo de Quinto compartiendo un artículo de opinión.

Después del revuelo, el propio de Quinto matizó sus palabras y aseguró: “Cuando digo ‘así ha llegado’, me refiero a ‘alertando’... no a ‘arrollidándose’. No nos confundamos, por favor”.

A esto ha respondido el histórico periodista de RTVE José Ramón Patterson, que ha sido muy contundente contra el exdiputado: “Dicen que a los imbéciles y a los miserables hay que ignorarlos, pero yo no estoy de acuerdo: cuanto más se difundan sus ruindades y abyecciones más gente sabrá que son despreciables. Si fuese mujer, no me gustaría tener un padre como este. Soy hombre, y tampoco”.

Un mensaje que ha sido de lo más aplaudido en Twitter, donde en pocas horas tiene más de 1.200 compartidos y más de 4.000 me gusta.