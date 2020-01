"Un impresentable": las redes estallan con este comentario machista de Rafa Mora ('Sálvame')

Molinero entró en el plató vía telefónica y respondió a Mora de forma muy dura llevándose todos los aplausos del público.

“Que nadie me cuestione como madre, este es uno de los temas que más caliente me tienen. No voy a permitir que nadie me cuestione como madre, soy una buena madre. Mira Rata Mora tú no tienes hijos, no tienes ni idea de lo que se siente por un hijo, ten mucho cuidado por cómo hablas de las personas porque puedes hacer mucho daño”, replicó la última ganadora de GH VIP con un tono de voz muy enfadado.