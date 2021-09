Un micrófono abierto juega una MALÍSIMA pasada a TVE: ojo a lo que se oye con claridad

Por lo demás el futbolista afirmó que escapar de la guerra junto a su familia le ha hecho “más fuerte” y se declaró “motivado” para competir junto a Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos por un puesto en el once en su presentación como nuevo jugador del conjunto blanco hasta 2027.

“He tenido que escapar de la guerra y eso me ha ayudado y hecho más fuerte. Mi familia me ha ayudado mucho y, cuando juego, juego por ellos. Todos estos problemas me han hecho más fuerte”, recalcó el internacional francés en rueda de prensa en Ciudad Real Madrid junto al director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.

Camavinga explicó que en la decisión de fichar por el Real Madrid no pensó en el dinero. “Es poder poder cumplir un sueño desde pequeño. Cuando supe que el Real Madrid me quería fichar no me lo pensé. Estoy muy contento. Ha sido una elección muy pensada”, explicó el exjugador del Stade de Rennes.

Con la humildad y el propósito de “aprender”, el joven de 18 años intentará convencer a Carlo Ancelotti para jugar desde este próximo domingo ante el Celta. “Tal vez necesite un poco de adaptación, pero ahora mismo me siento preparado, luego tendré que demostrar al entrenador que puedo disfrutar de minutos. A mi me gusta jugar delante de la defensa, pero también puedo adelantarme y adaptarme a cualquier posición”, indicó.

