Un miembro de NNGG del PP apoya al supremacista de 17 años que mató a dos personas en EEUU

Vox marcó el ‘camino’, y un miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular (PP) ha tomado el relevo.

Marco Fernández Carba, que dirige las redes sociales de Nuevas Generaciones Gijón y Nuevas Generaciones Asturias, ha mostrado en Twitter su apoyo a Kyle Rittenhouse, el chico de 17 años que mató a dos manifestantes antirracistas en Wisconsin (Estados Unidos) la semana pasada.

Con una foto del presunto asesino y los lemas Free Kyle (liberad a Kyle) y Don’t tread on me (Me me pisoteéis), Fernández Carba ha defendido al supremacista, ahora detenido, que disparó con su rifle a varios manifestantes que aparentemente iban desarmados, matando a dos.