Un niño de 11 años con autismo emociona con una carta para evitar el despido de su profesora más querida

En la carta se pregunta qué va a ser de sus compañeros de centro, como su hermano Simón. ”¡Necesita de la ayuda de Inma para que le vaya bien en Primaria!”, ha relatado.

También ha hecho una profunda reflexión: “Quiero demostrar que no importa como seas. Tener una discapacidad no tiene que impedirte lograr cosas, sino que lo importante es que todos podemos dar lo mejor de uno mismo”.

La carta la termina con un mensaje muy claro hacia el director del centro educativo: ”¡¡¡Piénsalo en los demás!!! Piénsalo bien, por favor, deja a Inma en el colegio”.

Carta abierta para todos

Llevo ocho años en este cole y una de las profes que más me ha ayudado ha sido Inma. Si no hubiera pasado esto, yo habría tenido muchos problemas para el estudio y para relacionarme con los demás. ¿Por qué no quiero que Inma se vaya del cole? Pues porque ella ha logrado muchas cosas como:

Aprender muchas cosas.

Saber qué puedo hacer en una situación.

Respetar y relacionarme con los demás.

Qué se puede hacer y qué no.

Comprender los sentimientos de los demás.

Practicar y esforzarme en lo que no se me da bien.

Respetar a los mayores y atenderlos.

Y más cosas...

Otra cosa es por los que van conmigo a Girasoles. Ellos también necesitan la ayuda de Inma. Uno de ellos es mi hermano Simón. ¡Apenas acaba de terminar infantil! ¡Necesita la ayuda de Inma para que le vaya bien en Primaria!

Y lo más importante, como tengo autismo he querido cumplir con un deber, además de que lo sigo cumpliendo y lo seguiré cumpliendo. Yo quiero demostrar que no importa como seas. Tener una discapacidad no tiene que impedirte lograr cosas, sino que lo importante es que todos podemos dar lo mejor de uno mismo. E Inma me ha ayudado a cumplir con esto.

Piénsalo bien, Inma ha ayudado a un montón de niños. Así que, ¿qué vamos a hacer todos los que vamos a Girasoles sin Inma? Si viene otra profesora, ¿de qué nos va a conocer? Sobre todo a Simón y a Pedro que están empezando Primaria. ¿Cómo nos va a ayudar?

¡¡¡Piénsalo en los demás!!! Piénsalo bien, por favor, deja a Inma en el colegio”.

Sami.