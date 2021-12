F.J. Jimenez via Getty Images

Es una de las noticias de la semana que más está dando que hablar en las redes sociales: el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la Conferencia de Presidentes que el uso de mascarillas en exteriores será de nuevo obligatorio ante el incremento de los contagios en la sexta ola del coronavirus.

La medida ha provocado un enorme revuelo, con numerosas críticas. Y entre quienes se han referido a ella está Eduardo López-Collazo, físico nuclear, doctor en Farmacia y director desde su fundación del Instituto de Investigación del Hospital La Paz (IdiPaz).

“Mascarilla en el exterior no es una medida estelar para contener a ómicron. Y no me pintéis de ningún color político”, ha afirmado en Twitter.