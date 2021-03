Un profesor de Harvard alerta de lo que la vacunación de las infantas está tapando en España

Al hilo de esa noticia, Elvis García lamenta que “mientras tanto, esto no se debate en España porque lo que de verdad nos interesa es que las infantas se han vacunado en sus vacaciones ”. “Vamos bien”, remata irónico.

La Alta Autoridad de Sanidad (HAS), el órgano en que se basan las decisiones del Gobierno, destacó que el estudio escocés muestra que esa vacuna reduce el riesgo de hospitalización “de forma significativa” y eso para todos los grupos de edad.

Elvis García, profesor de Epidemias y Salud Pública de la Universidad de Harvard , ha subrayado que el debate en España debería centrarse ahora mismo en la pertinencia de poner la vacuna de AstraZeneca también a mayores de 65 años, algo que, según lamenta, no está sucediendo.

Por fin algunos países europeos se dan cuenta de su error, reculan y ofrecen la vacuna de AZ a los más vulnerables (mayores de 65 años). Mientras tanto, esto no se debate en España porque lo q de verdad nos interesa es q las infantas se han vacunado en sus vacaciones. Vamos bien

En España, la Comunidad de Madrid va a pedir al Gobierno durante el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles administrar la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus a mayores de 55 años y no sólo a personas de entre 18 y 55 años, como aprobó la Comisión de Salud Pública.

“La Comunidad de Madrid volverá a pedir hoy al Gobierno el suministro de la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años”, ha escrito la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), ha dicho en Twitter que pedirán que la vacuna AstraZeneca “pueda ser suministrada en mayores de 55 años”, matizando así el anuncio que había hecho Ayuso.

Por otro lado, el secretario de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Argimon, ha reclamado también al Ministerio de Sanidad que autorice la ampliación del rango de edad de la vacuna de AstraZeneca hasta los 65 años, ya que podría facilitar la campaña de inmunización.

“Pido al Ministerio que abra esta franja de edad hasta los 65 años, pues no tiene sentido poder tener a un maestro o un mosso de 30 años vacunado y un maestro o un mosso de 64 sin vacunar”, ha subrayado Argimon en una rueda de prensa telemática.

La vacuna de AstraZeneca está autorizada en España para menores de 55 años y Cataluña la está usando sobre todo para profesionales esenciales, como maestros, sanitarios o policías, que estén por debajo de esa edad.

Elvis García viene defendiendo desde hace semanas que la vacuna de AstraZenca se suministre también a mayores de 65 años porque, según dice, no tiene sentido limitar su uso a menores de 55 años. “Al menos no lo tiene si lo que quieres es salvar vidas. Si buscas una justificación para mantener la economía abierta es otra cosa”, ha afirmado.

“La vacuna ha demostrado que es segura y lo que no hay son pruebas que demuestren su eficacia, pero no hay ninguna prueba que diga que no funciona. Seamos claro en esto. En una situación de emergencia, donde la gente se está muriendo, yo seguiría vacunando a los mayores de 65 años 100% sin ninguna duda”, ha avisado.