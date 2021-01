Un profesor de Harvard envía un consejo a Fernando Simón y señala el gran problema de España

No es por llevarle la contraria a Fernando Simón,pero es mejor pecar por precavidos y q no nos cuelen otra como allá por Febrero cuando el virus estaba "solamente en Italia". A nuestro gobierno le vendría bien aplicar el mantra "Esperemos lo mejor pero preparémosnos para lo peor" https://t.co/GUYx4Uqut3

En una entrevista en la Cadena Ser, el experto de Harvard ha señalado uno de los grandes problemas que tiene ahora España: “Parece que ya no nos importa tener 300-400 muertes diarias. Ya no son personas, son estadísticas y eso es peligroso porque hace que los gobiernos tomen las medidas más relajados”.

“Este nuevo status después de tantos meses de pandemia hace que las decisiones no sean las adecuadas porque nos hemos habituado. Estamos jugando con fuego porque como se nos vaya de las manos y la cepa británica se haya aposentado, podríamos doblar las muertes actuales y volver al caos del principio”, ha avisado.

García ha lamentado que “de las medidas tomadas durante toda la epidemia un 30% son epidemiológicas y un 70% políticas” y ha garantizado que “lo peor está pasando ahora y será así durante este mes”.

“Estamos viendo el impacto de Navidades y seguirán subiendo los números relacionados con Nochevieja y Reyes. Además la vacuna no se sabe si protege, más allá de evitar los síntomas. El 95% de la gente que ha recibido la dosis de Pfizer, no va a tener síntomas pero no sabemos si puede tener el virus y transmitirlo. Hasta que no esté vacunada una gran parte de la población no podremos relajar las medidas”, ha explicado.