Un reputado epidemiólogo avisa de lo que habría que hacer ahora en Madrid: "Es terrible decirlo"

Juan Gestal, epidemiólogo y profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago, se ha mostrado muy pesimista sobre la situación epidemiológica que vive la Comunidad de Madrid y ha asegurado que en esa región se requiere un confinamiento domiciliario para poder controlar la expansión del coronavirus.

En una entrevista en RNE, el experto ha calificado de “esperpento” la situación política y ha asegurado que para controlar esta enfermedad se necesitan diagnósticas precoces y un buen rastreo de los contactos.

“No sólo en Madrid, sino en general en toda España, se tomó esto del rastreo de los contactos un poco a guasa y no contrataron rastreadores y luego vienen las consecuencias, que cuando la incidencia acumulada sube y sube mucho y ya muchísimo, como es el caso de Madrid, esto ya no es suficiente y son necesarias medidas drásticas como las que se tomaron en primavera”, ha asegurado Gestal.

“Es terrible decirlo, pero epidemiológicamente la única manera de controlar toda esa transmisión comunitaria que hay es disminuyendo al máximo la movilidad en la población y volver a salir de esa situación pero haciéndolo bien, rastreando y teniendo controlada la transmisión de la enfermedad”, ha pedido.

El experto ha asegurado que, para ello, es necesario que el confinamiento sea domiciliario “porque perimetral lo que hace es que no extienda fuera pero no impide que se siga extendiendo dentro”. Además, ha advertido de que la cuarentena por áreas básicas de salud no es útil porque “hay que confinar territorios que sea confinables”.

Gestal ha suspirado con un sonoro “uff” al ser preguntando por cuándo se podrá dar por controlada la pandemia en España: “Cuanto más se tarde en tomar estas medidas, donde haya que tomarlas, vamos a tardar más. En Madrid lo que en principio podrían ser tres, cuatro semanas, a lo mejor ahora es más tiempo”.

Preguntado por si la situación puede llegar descontrolada a Navidad, el experto ha admitido que “puede suceder como no se pongan las pilas quienes tienen la responsabilidad, se dejen de luchas políticas y se centren en lo que hay que centrarse”.

“La situación está muy polarizada, así que los que sean más de un lado harán más caso a lo que diga el uno y los que sean del otro a lo que diga el otro. Y al final nadie va a cumplir lo que hay que cumplir y lo que todos tenemos que cumplir”, se ha lamentado.