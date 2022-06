Un restaurante de Barcelona se convierte en noticia mundial por su respuesta a esta reseña

Según afirma, al llegar le preguntó al encargado, “o persona que dijo serlo”, si habría posibilidad de cenar: “A lo cual, y viendo que mi pequeña de 20 meses estaba literalmente empapada bajo la lluvia junto a mí y mi mujer, nos respondió que no había tal posibilidad y que no se iba a liberar ninguna mesa en ningún momento ya que, en breve iba a cerrar la cocina”.

El cliente dice que no eran ni las 22.00 horas y añade: “En ningún momento, dicho encargado de La Pachuca no ofreció cobijo de la lluvia, y no hablo de mí siquiera, sino de mi bebé de 20 meses, siendo numerosos clientes los que, alucinando con la situación, se solidarizaron con nosotros ofreciendo chaquetas o toallas para poder guarecerla del temporal”.