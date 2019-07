Un restaurante se vuelve viral en Facebook por un polémico apartado en su carta

Edición:

No esperaba que llegara a tanta gente. Dicho esto, me gustaría decir de dónde viene. El nombre del restaurante es Mama D’s y está ubicado en North Little Rock, Arkansas. ¡¡Compruébalo!!

Segunda edición:

Ahora está en Twitter, Instagram, es estrella mundial y lo tienen muchas agencias y periódicos... Esta es la publicación original: Hice esta foto y me gustaría pedirle a la gente que deje de tomarla como propia, por favor. ¡Tenga un gran día y vaya a visitarlo!