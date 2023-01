Arrasa en TikTok al contar la que liaron en el aeropuerto con el último 'fichaje' del Málaga

ALFREDO ESTRELLA via Getty Images

Es el caso que cuenta el usuario de TikTok Carliyo El Nervio , un joven popular que acostumbra a compartir sus andanzas y anécdotas con sus muchos seguidores. En un reciente vídeo, explica cómo él y un grupo de amigos, todos aficionados del Málaga Club de Fútbol preparando una jugada de lo más peculiar en “uno de los días que más me he reído del mundo”.

Carlos García, así se llama el usuario, recuerda que “hace 4 años y pico, con unos 19”, juntaron un grupo de 30 colegas para gastarle una broma “a un guiri, al que fuera”, para recibirle como si fuera el nuevo fichaje del Málaga. No faltó de nada, había supuestos periodistas, el supuesto jeque que dirige el club y decenas de fans vestidos con camisetas y bufandas del club.

Pero ocurre que el tal Steven era un hombre cualquiera que llegaba de un destino cualquiera y que evidentemente flipó con el recibimiento. De golpe se vio rodeado de selfis, abrazos, peticiones de autógrafos... una locura que no podía entender porque, según explica Carlos, él no sabía hablar español y los amigos no sabían hablar inglés.