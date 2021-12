Una diputada de Podemos le pregunta a Rajoy cómo está y hasta ella se ríe con la respuesta

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha sentado este lunes como compareciente en la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Kitchen.

El exlíder el PP ha respondido a todas las preguntas y ha señalado rotundo que él no ha conocido nunca de la existencia de esa operación y que él no ha dado ninguna instrucción.

Usando su retranca habitual, Rajoy ha protagonizado un curioso momento con la diputada de Unidas Podemos, Sofía Castañón, que al empezar su turno de preguntas le he preguntado al expresidente que cómo está.

“La verdad es que estoy muy bien. Estoy encantado. Eso sí, la echo un poco de menos pero por lo demás estoy muy bien”, ha dicho Rajoy, provocando la risa de la diputada de la formación morada.

Le ha recordado Castañón que hace unos días dijo en El Mundo que no tenía ganas de acudir a la comisión. “Agradezco que la soberanía popular se imponga, más que nada porque, de hecho, no hace falta nada más que poner la radio esta mañana para ver que existe una preocupación en la ciudadanía, no ante lo que son ya una serie de casos de corrupción, sino uno mucho más grave que es el uso de las instituciones, y en este caso del ministerio del Interior, para destruir supuestas pruebas incriminatorias”, ha comentado la diputada.

Ha finalizado Castañón diciendo que se alegra de que la soberanía popular “haga que aunque alguien no quiera estar aquí tenga que estar igualmente”.

“Procuro cumplir con mis obligaciones, preferiría estar tomándome un café como usted lógicamente podrá entender”, ha dicho Rajoy. “Bueno café tenemos aquí”, ha finalizado Castañón.