Una enfermera seleccionada para el Zendal: "¿Dónde están mis derechos como trabajadora?”

Su negativa, tal y como ha dicho, no cuenta para nada y ha detallado que si no lo acepta “lo que ocurre es una penalización de un año sin llamarme de lo público si rechazo, así que me pregunto dónde están mis derechos como trabajadora”.

Tras 6 meses de contrato en el Gregorio Marañon (hospital que entraba dentro de mi elección en la bolsa pública) me llaman para comunicarme que de un dia a otro me incorporo en el Zendal.

Mi negativa a ir no cuenta, lo que ocurre es una penalización de un año sin llamarme de lo público si rechazo, así que me pregunto dónde están mis derechos como trabajadora

Aclarar que este hospital me pilla a 1h y media de transporte público desde Madrid centro, está muy mal comunicado, y no tengo coche para moverme por Madrid.

“Entonces, ¿cuáles son mis opciones? ¿Mudarme en cuestión de una semana y que no me devuelvan la fianza? ¿Perder horas de sueño y de salud mental sufriendo tres horas de transporte público diario? ¿O gastarme más de 2000 euros que no tengo en un coche? A ver si Ayuso me lo puede responder”, ha sentenciado.

La joven sanitaria ha finalizando diciendo que tiene que decidir en menos de 24 horas si “se muda de Madrid y asume la penalización o si acepta estas condiciones de trabajo lamentables”.