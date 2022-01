Una epidemióloga triunfa en Twitter al desvelar algunos datos de las mascarillas FFP2

La epidemióloga Sandra López-León ha conseguido gran relevancia en Twitter en los últimos días tras publicar un hilo en esa red social en el que desvela algunos datos de las mascarillas FFP2 que muchos usuarios desconocían hasta ahora.

La experta ha planteado una serie de preguntas a las que ha ido dando respuesta como, por ejemplo, si se pueden lavar o limpiar estos tapabocas. Y la contestación es que no. “Si la limpia reducirá la eficiencia del filtro. No los rocíe con nada (desinfectante, alcohol, gel, peróxido etc). No los use si se lavaron en la lavadora”, avisa.

En cuanto al tiempo de uso de las FFP2, López-León recuerda que las pruebas del experto Aaron Collins muestran que “después de 40 horas empiezan a perder su capacidad de filtrar”.

Además, señala que se recomienda usar estas mascarillas un día y dejarlas reposar entre cinco y siete. De tal forma que si tienes siete cubrebocas, usarías cada una de ellas una vez a la semana hasta alcanzar esas 40 horas de uso.

Otra pregunta recurrente es cómo guardarlas. En este sentido, la experta recuerda que la CDC recomienda hacerlo en una bolsa de papel mientras que otros expertos aconsejan colgarlas en un lugar seco donde les pase el aire.

Y también destaca las señales que indican que ha llegado el momento de tirarla: si está sucia, rota, las gomas pierden forma, se rompen o se estrechan o si la mascarilla está húmeda.

Todos esos consejos se han movido rápidamente por Twitter, con más de 3.000 retuits y 5.000 ‘me gusta’ en apenas dos días.