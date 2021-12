Una experta del CSIC se moja sobre la posibilidad de que haya un nuevo confinamiento en España

La experta del CSIC Sonia Zúñiga se mojó este domingo en La Roca, el programa de Nuria Roca en laSexta, sobre si existe la posibilidad de que España vuelva a un confinamiento por el elevado número de contagios.

La viróloga aseguró que es algo que ella ve “complicado”, especialmente por el número de ingresos hospitalarios. “Digamos que los ingresos en UCI, aunque suben y es obvio que van a seguir subiendo, no son todavía tan preocupantes como en otras olas, por lo que no habría que confinar el país”, argumentó.

Zúñiga trató de comparar la situación de nuestro país con la de otros como Holanda o Austria, que sí que han sido partidarios de tomar esta drástica medida.

“Nuestra situación de vacunación no tiene nada que ver con ellos, pero no solo porque haya más porcentaje de población inmunizada, si no que también se ha vacunado mejor, primero a los más vulnerables. Se están dando dosis de refuerzo mejor, con ellos los primeros.