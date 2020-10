Una joven arrasa al compartir lo que se encontró en una web de un profesor: 26.000 'me gusta' y subiendo

“Un profesor nos dio su página web donde tiene subidos los temarios y en la página principal me he encontrado con esta cuenta atrás”, ha escrito la joven estudiante.

un profesor nos dió su página web donde tiene subidos los temarios y en la página principal me he encontrado con esta cuenta atrás. pic.twitter.com/fTJriOISvV

“Hola papá. Sé que estás pasando momentos muy difíciles. Aquí mamá y yo también lo estamos pasando fatal porque queremos que vuelvas a casa y queremos estar contigo, sobre todo mamá. Ella está demostrando día a día lo fuerte que es y la verdad es que no imagino otra persona para poder hacer que todo vaya mejor. Yo solo quiero decirte que te espero en casa, que nos quedan muchas cosas por hablar y sobre todo quiero que veas todo lo que estoy por hacer”, comenzó.

“Esos dos ticks azules son lo que me llevo y es lo que tú te llevas. Hasta siempre Papa”, ha escrito Víctor junto al mensaje, que su padre sí llegó a leer pero nunca llegó a responder.

Su mensaje ha recibido en las horas que lleva en la red más de 4.000 compartidos y 26.000 me gusta.

Esos dos ticks azules son lo que me llevo y es lo que tu te llevas. Hasta siempre Papa. pic.twitter.com/syF2WrNqTX

Víctor finalizó dedicando unas bonitas palabras a su padre de agradecimiento: “Gracias por convertirme en la persona que soy y sobre todo por permitirme formar parte de la mejor familia que alguien pueda desear. No hace falta que te lo diga, pero sigue luchando porque pronto vamos a poder vernos. Sé que será pronto porque siempre me has demostrado que nada puede contigo. Te quiero muchísimo y estoy super orgulloso de querer parecerme día a día más a ti”