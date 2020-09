Un periodista italiano da una lección de sentido común con su pregunta a Salvador Illa

El periodista italiano Emanuele Giusto, del diario L’Espresso, hizo este martes una pregunta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que supuso una auténtica lección de sentido común en un momento en que los dirigentes políticos tienen grandes problemas para llegar a acuerdos en medio de la crisis del coronavirus.

La cuestión del informador, de hecho, es la que se hacen muchos en España: “En esta emergencia sanitaria que se está registrando en Madrid y en España, se enfrenta a una situación política de crispación. ¿Cuál es la razón por la que no se pueden superar estas diferencias entre izquierda y derecha en una situación de tal gravedad?”

″¿Cuál es la razón que cree usted y que podría yo contar a Italia de por qué es tan complicado superar estas diferencias en una situación de gravedad de este tipo?”, concluyó el periodista.

Italia, a diferencia de España, está consiguiendo ser más eficaz en el control de la pandemia en esta segunda ola, después de ser unos países más castigados en marzo y en abril.

La viróloga Margarita del Val apuntó recientemente en la Cadena Ser algunos motivos de esa diferencia: “Hasta el 15 de octubre tienen estado de emergencia, tienen también más cosas cerradas que nosotros, aunque no lleven mascarilla en la calle, las penas por no llevarlas en el interior o por no respetar la cuarentena son muy fuertes o incluso pueden tener consecuencias penales”.

Para prologar el Estado de Alarma, la coalición del Gobierno, entre el Movimiento Cinco Estrellas, el Partido Demócrata (centroizquierda) y otras fuerzas progresistas, consultaron a las dos sedes del Parlamento, el Senado y la Cámara de los Diputados, y lograron su apoyo.

Tras la pregunta del periodista italiano, Illa subrayó que no cree que España presente “ningún tipo de especificidad” respecto a lo que observa que ocurre en otros países cercanos.

“En cualquier caso ,estamos para resolver problemas y el Gobierno ha tenido siempre una actitud de apoyo ya que el papel principal corresponde a las comunidad autónomas”, añadió el ministro.