Una seguidora desvela lo que Iñaki Williams hizo por ella en un emocionante mensaje

“En medio de toda esta celebración te quiero dedicar unas palabras, aunque probablemente no te acuerdes de mí. Soy esa chica que perdió a su madre en 2018 por culpa del cáncer, madre que te apoyaba como nunca la vi apoyar a ningún jugador de fútbol. Ella nunca dudó de ti. Soy esa chica que pidió a quien fuera que la escuchara, un vídeo para animar a su madre mientras estaba hospitalizada y me escuchaste tú, y me mandaste tu camiseta, firmada por toda la plantilla para mi madre, para darle fuerzas, y unos mensajes preciosos y, aunque la perdimos antes de recibir tu regalo, estoy segura de que ahora está en un lugar mejor celebrando tu gol. Te quiero Iñaki, ojalá poder darte pronto ese abrazo tan esperado”.