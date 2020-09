Uno de los científicos que asesoró al Gobierno en la desescalada explica qué es lo que está fallando

“Hay mucho contacto físico, hay mucha espontaneidad en las relaciones, muchas veces se habla alto y cerca. Todo esto, evidentemente, no es útil para parar la transmisión”, ha señalado.

Pepa Bueno ha querido saber por qué España está a la cabeza de casos por 100.000 habitantes. Hernán ha explicado que, aunque no sabe la razón concreta, la forma de vida de los españoles es una de las razones que ha propiciado la transmisión del virus.

El ministerio de Sanidad ha publicado los últimos datos del virus en España y no son nada alentadores. Desde el viernes la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 ha aumentado en 23.572 casos.

Para Hernán, el principal fallo que está viendo tiene que ver con la capacidad de rastreo que, según sus propias palabras, “en muchas Comunidades Autónomas está muy lejos de los niveles mínimos que se recomiendan”.

Aunque los datos no son buenos, el científico ha explicado que España no va a volver a los niveles de marzo, cuando el país tuvo que ser confinado para evitar el colapso del sistema sanitario: “Nunca vamos a llegar a una situación tan catastrófica como la de marzo en ciertas partes de España, pero eso no quiere decir que se pueda llegar a una situación muy seria”.

Hernán fue uno de los primeros expertos en avisar de que el virus iba a durar más de un año. El científico mantiene su previsión y pone el foco en la rapidez con la que se están desarrollando las vacunas para poder acabar con el coronavirus.

“Puede que en vez de llegar en 2022 lleguen en 2021. Si se tuvieran unas vacunas efectivas a gran escala antes del verano que viene podrían mejorar las cosas, porque si no otro año no nos lo quita nadie”, ha sentenciado.