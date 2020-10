Uno de los grandes científicos españoles da fechas concretas de cuándo volverá la vida normal

“Entonces, desde que empiecen a vacunarse, que se tardarán como dos mees, si todo va bien, en que se vacune todo el mundo para poder distribuir toda la vacuna y luego otros dos meses más para que llegue la inmunidad a todas las últimas personas vacunadas... esos son cuatro meses. Entonces, si nos empezamos a vacunar a principios del verano, cuatro meses más tarde habrá ya, espero, la suficiente inmunidad debido a la vacuna para que el número de casos sea tan pequeño que no haga falta ya llevar mascarilla”, ha reflexionado.

García Sastre ha matizado que quizá para entonces sólo tengan que llevar el cubrebocas aquellos que tengan síntomas, pero ha garantizado que ya no habrá los problemas de ahora. “Y desde luego no va haber el colapso del sistema hospitalario debido a que el número de contagios no puede subir tanto como ahora”, ha anticipado.

En cuanto a la situación en España, el científico ha recomendado dedicar más recursos a hacer rastreos, a contratar personal sanitario, a realizar diagnósticos y a concienciar a a la gente de que es muy importante hacer el distanciamiento social.

“Ahora mismo se están poniendo medidas más altas de restricción en distintos sitios y es muy probable que con ellas vuelva a bajar el número de casos. Una vez que bajen se volverán a quitar estas medidas más estrictas, pero si no ha habido un aumento en el número de traceos, no ha habido un aumento en el número de diagnósticos, no ha habido un buen distanciamiento social... va a otra vez a ocurrir esto y vamos a estar así, en olas, hasta que realmente llegue una vacuna”, ha advertido.