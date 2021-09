"Va a haber presupuestos, pero a veces el tiempo de la política y el biológico no se cruzan"

En una entrevista en la Cadena SER , ha justificado que “el tiempo político y el biológico, a veces, no se cruzan”, pero que se resolverán las diferencias que hoy tienen, especialmente en materia tributaria. “Va a haber presupuestos, no tengamos ninguna duda. Quiero dar un mensaje de tranquilidad”, ha enfatizado.

La gallega se ha lamentado de que, a veces, “se cree que una negociación es buena cuando es muy intensa y cuando juega en el límite”. “Yo deconstruyo esto, es un error”, ha dicho, cargando contra las “formas masculinas” de algunas sesiones. “El feminismo, el machismo y las formas en las negociaciones no tienen que ver con hombres y mujeres. Son formas que son masculinas. Yo negocio a veces con mujeres que tienen unas formas que no comparto en absoluto”, ha defendido.

A su entender, “el paro y la vivienda son problemas básicos” que hay que abordar de inmediato y para eso se necesitan unas cuentas justas. No puede ser, ejemplifica, que incluso un joven que gana mil euros tenga que quedarse en su casa porque no le llega para vivir de forma independiente. “España tiene salarios bajos (...) y yo creo que no podemos ser una democracia sólida si tenemos unas rentas salariales bajas. Yo quiero un país moderno, un país donde la gente pueda vivir con dignidad”, ahonda.

En este mismo sentido se ha referido a las discrepancias dentro del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos: “No creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos (...). Estoy rodeada de egos. Nunca me he peleado por estas razones ni lo voy a hacer... Como suceda esto o existan ruidos, es probable que yo me vaya”.

Ha sido comedida al referirse a la polémica del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá (PSOE), sobre el trabajo hasta los 75 años. Ha dicho que es una “buenísima persona”. “Hablo muchísimo con el ministro Escrivá. Referirse a las pensiones es hablar de 1,7 millones de personas y tenemos que ser muy cautos”, sostiene.

También ha cargado duramente contra el Partido Popular. “El PP está desnortado. El ocaso de la democracia es el libro que le recomiendo a Pablo Casado que dice que los conservadores tienen que ser conservadores, pero no reaccionarios. El PP está secuestrado por Vox. No tienen propuestas. No tienen proyecto de país. Me gustaría una derecha moderna”.